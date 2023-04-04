Live
  • Вторник 04.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:13   04.04.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте за минувшие сутки по состоянию на 6:00 4 апреля.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

Читайте также: Харьковчан просят всегда иметь запас воды: ракетные удары происходят внезапно

В целом по территории Украины за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из РСЗО. Попытки вести наступление армия РФ сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отбили там 69 вражеских атак.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:24
В Казачьей Лопани, обстреливаемой почти ежедневно, остается треть жителей
18:25
Волчанск, Двуречную и еще десять сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
10:41
Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины
07:08
Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
18:43
Девять населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте за минувшие сутки по состоянию на 6:00 4 апреля".