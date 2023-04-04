Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте за минувшие сутки по состоянию на 6:00 4 апреля.
«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
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В целом по территории Украины за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из РСЗО. Попытки вести наступление армия РФ сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отбили там 69 вражеских атак.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте за минувшие сутки по состоянию на 6:00 4 апреля".