Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте за минувшие сутки по состоянию на 6:00 4 апреля.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из РСЗО. Попытки вести наступление армия РФ сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отбили там 69 вражеских атак.