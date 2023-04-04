Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті минулої доби станом на 6:00 4 квітня.
“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка”, – повідомили у ранковому зведенні Генштабу.
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Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. Спроби вести наступ армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу Сили оборони відбили там 69 ворожих атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті минулої доби станом на 6:00 4 квітня".