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Харків’ян просять завжди мати запас води: ракетні удари відбуваються раптово

Суспільство 20:43   03.04.2023
Елена Нагорная
Харків’ян просять завжди мати запас води: ракетні удари відбуваються раптово

Харків’яни закликають завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Через раптові ворожі ракетні удари по критичній інфраструктурі часто зупиняється робота насосних водопровідних станцій, і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється зі зниженим тиском, констатують у КП “Харківводоканал”.

“В екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та залучає необхідні ресурси для того, щоб містяни були з водою. Водночас і харків’яни повинні завжди пам’ятати про те, щоб у випадку непередбачених обставин у них обов’язково був необхідний запас води”, – закликали на підприємстві.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 20:43;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни закликають завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.".