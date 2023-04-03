Харьковчан просят всегда иметь запас воды: ракетные удары происходят внезапно

Харьковчан призывают всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

Из-за внезапных вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре часто останавливается работа насосных водопроводных станций, и, как следствие, временно или полностью прекращается подача воды, или водоснабжение осуществляется с пониженным давлением, констатируют в КП «Харьковводоканал».

«В экстренных ситуациях «Харьковводоканал» прилагает все усилия и привлекает необходимые ресурсы для того, чтобы горожане были с водой. В то же время и харьковчане должны всегда помнить о том, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств у них обязательно был необходимый запас воды», — призвали на предприятии.