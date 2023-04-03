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Харьковчан просят всегда иметь запас воды: ракетные удары происходят внезапно

Общество 20:43   03.04.2023
Елена Нагорная
Харьковчан просят всегда иметь запас воды: ракетные удары происходят внезапно

Харьковчан призывают всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

Из-за внезапных вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре часто останавливается работа насосных водопроводных станций, и, как следствие, временно или полностью прекращается подача воды, или водоснабжение осуществляется с пониженным давлением, констатируют в КП «Харьковводоканал».

«В экстренных ситуациях «Харьковводоканал» прилагает все усилия и привлекает необходимые ресурсы для того, чтобы горожане были с водой. В то же время и харьковчане должны всегда помнить о том, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств у них обязательно был необходимый запас воды», — призвали на предприятии.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 20:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан призывают всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.".