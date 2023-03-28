«Превышение аммония по Северскому Донцу»: в Харьковводоканале заявили о фейке
В КП «Харьковводоканал» опровергают сообщения в мессенджерах о якобы превышении содержания аммония в несколько раз в реке Северский Донец.
В своем Telegram-канале коммунальщики отметили, что эта информация не соответствует действительности, и у харьковчан нет никаких причин для волнения.
«Согласно ежедневным результатам исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам», — подчеркнули в КП.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» опровергают сообщения в мессенджерах о якобы превышении содержания аммония в несколько раз в реке Северский Донец.".