«Превышение аммония по Северскому Донцу»: в Харьковводоканале заявили о фейке

В КП «Харьковводоканал» опровергают сообщения в мессенджерах о якобы превышении содержания аммония в несколько раз в реке Северский Донец.

В своем Telegram-канале коммунальщики отметили, что эта информация не соответствует действительности, и у харьковчан нет никаких причин для волнения.

«Согласно ежедневным результатам исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам», — подчеркнули в КП.