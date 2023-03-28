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«Превышение аммония по Северскому Донцу»: в Харьковводоканале заявили о фейке

Общество 20:39   28.03.2023
Елена Нагорная
«Превышение аммония по Северскому Донцу»: в Харьковводоканале заявили о фейке

В КП «Харьковводоканал» опровергают сообщения в мессенджерах о якобы превышении содержания аммония в несколько раз в реке Северский Донец.

В своем Telegram-канале коммунальщики отметили, что эта информация не соответствует действительности, и у харьковчан нет никаких причин для волнения.

«Согласно ежедневным результатам исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам», — подчеркнули в КП.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 20:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» опровергают сообщения в мессенджерах о якобы превышении содержания аммония в несколько раз в реке Северский Донец.".