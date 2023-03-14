Повлияла ли война на качество воды в Харькове, рассказали коммунальщики

Водопроводную воду, которая течет из кранов харьковчан, проверяют ежедневно, рассказывают в КП «Харьковводоканал». Ее качество стабильно соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам и за период военных действий значительно не ухудшилось.

Ежедневно в лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал» проверяют более 40 проб воды, рассказал начальник лаборатории Андрей Стародубов.

По его словам, пробы берутся в накопительных резервуарах чистой воды, насосных и подкачивающих водопроводных станциях, водоразборных колонках. Исследуют воду, которая поступает жителям как многоэтажек, так и частного сектора.

«Проводим измерения всех показателей качества в соответствии с санитарными нормами и стандартами. Отмечу, что качество водопроводной воды, поступающей в квартиры харьковчан, за период военных действий значительно не ухудшилось. Бывают временные ухудшения, в частности, после прекращения подачи воды в сети и последующего восстановления, но это кратковременное явление. А изменения, связанные с погодными условиями и сезонами, происходят постоянно, ежегодно», — подчеркнул Стародубов.

Также он добавил, что при отсутствии электричества лаборатория работает на генераторе.

Накануне директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота сообщила изданию «Суспільне Харків», что в 9 из 12 источников в Харькове питьевая вода не соответствует нормам. На показатели качества повлияли, по ее словам, обстрелы города.