Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники

Водопровідну воду, яка тече із кранів харків’ян, перевіряють щодня, розповідають у КП “Харківводоканал”. Її якість стабільно відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та за період воєнних дій значно не погіршилася.

Щодня у лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП “Харківводоканал” перевіряють понад 40 проб води, розповів начальник лабораторії Андрій Стародубов.

За його словами, проби беруться в накопичувальних резервуарах чистої води, насосних та підкачувальних водопровідних станціях, водорозбірних колонках. Досліджують воду, яка поступає мешканцям як багатоповерхівок, так і приватного сектора.

“Проводимо вимірювання всіх показників якості відповідно до санітарних норм та стандартів. Зазначу, що якість водопровідної води, що надходить у квартири харків’ян, за період воєнних дій значно не погіршилася. Бувають тимчасові погіршення, зокрема, після припинення подачі води в мережі та подальшого відновлення, але це короткочасне явище. А зміни, пов’язані з погодними умовами та сезонами, відбуваються постійно, щороку”, – наголосив Стародубов.

Також він додав, що за відсутності електрики лабораторія працює на генераторі.

Напередодні директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота повідомила виданню “Суспільне Харків”, що у 9 із 12 джерел у Харкові питна вода не відповідає нормам. На показники якості вплинули, за її словами, обстріли міста.