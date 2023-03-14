Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники
Водопровідну воду, яка тече із кранів харків’ян, перевіряють щодня, розповідають у КП “Харківводоканал”. Її якість стабільно відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та за період воєнних дій значно не погіршилася.
Щодня у лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП “Харківводоканал” перевіряють понад 40 проб води, розповів начальник лабораторії Андрій Стародубов.
За його словами, проби беруться в накопичувальних резервуарах чистої води, насосних та підкачувальних водопровідних станціях, водорозбірних колонках. Досліджують воду, яка поступає мешканцям як багатоповерхівок, так і приватного сектора.
“Проводимо вимірювання всіх показників якості відповідно до санітарних норм та стандартів. Зазначу, що якість водопровідної води, що надходить у квартири харків’ян, за період воєнних дій значно не погіршилася. Бувають тимчасові погіршення, зокрема, після припинення подачі води в мережі та подальшого відновлення, але це короткочасне явище. А зміни, пов’язані з погодними умовами та сезонами, відбуваються постійно, щороку”, – наголосив Стародубов.
Також він додав, що за відсутності електрики лабораторія працює на генераторі.
Напередодні директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота повідомила виданню “Суспільне Харків”, що у 9 із 12 джерел у Харкові питна вода не відповідає нормам. На показники якості вплинули, за її словами, обстріли міста.
Читайте також: У воді джерел Харкова виявили нітрати: це смертельно небезпечно для дітей
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопровідну воду, яка тече із кранів харків’ян, перевіряють щодня, розповідають у КП “Харківводоканал”. Її якість стабільно відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та за період воєнних дій значно не погіршилася.".