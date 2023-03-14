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Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники

Суспільство 18:43   14.03.2023
Олена Нагорна
Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники

Водопровідну воду, яка тече із кранів харків’ян, перевіряють щодня, розповідають у КП “Харківводоканал”. Її якість стабільно відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та за період воєнних дій значно не погіршилася.

Щодня у лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП “Харківводоканал” перевіряють понад 40 проб води, розповів начальник лабораторії Андрій Стародубов.

За його словами, проби беруться в накопичувальних резервуарах чистої води, насосних та підкачувальних водопровідних станціях, водорозбірних колонках. Досліджують воду, яка поступає мешканцям як багатоповерхівок, так і приватного сектора. 

“Проводимо вимірювання всіх показників якості відповідно до санітарних норм та стандартів. Зазначу, що якість водопровідної води, що надходить у квартири харків’ян, за період воєнних дій значно не погіршилася. Бувають тимчасові погіршення, зокрема, після припинення подачі води в мережі та подальшого відновлення, але це короткочасне явище. А зміни, пов’язані з погодними умовами та сезонами, відбуваються постійно, щороку”, – наголосив Стародубов.

Також він додав, що за відсутності електрики лабораторія працює на генераторі.

Напередодні директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота повідомила виданню “Суспільне Харків”, що у 9 із 12 джерел у Харкові питна вода не відповідає нормам. На показники якості вплинули, за її словами, обстріли міста.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 18:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопровідну воду, яка тече із кранів харків’ян, перевіряють щодня, розповідають у КП “Харківводоканал”. Її якість стабільно відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам та за період воєнних дій значно не погіршилася.".