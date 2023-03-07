У воді джерел Харкова виявили нітрати: це смертельно небезпечно для дітей

Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань повідомив про результати досліджень проб води з колодязів та джерел Харкова та області, які брали протягом року.

60,1% із взятої фахівцями 1451 проби не відповідали вимогам, заявили в Центрі.

“У досліджених пробах води виявлені перевищення нормативних показників по загальній жорсткості, каламутності, кольоровості, вмісту нітратів, сульфатів, сухого залишку, аміаку, заліза”, – перерахували фахівці.

Також воду перевірили на мікробіологічні показники – 54,3% проб не відповідають нормативам. У Харкові досліджували 46 проб води з 12 джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк “Юність”, “Петренки – 1”, “Петренки – 2”, “Петренки – 3”, вул. Мінераловодська, 1, вул. В. Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі), “Олексіївська балка”).

“Протягом 2022 року у воді дев’яти джерел (парк “Юність”, селище Олешки, Саржин яр, Манжосів яр, “Петренки – 1”, “Петренки – 2”, “Петренки – 3”, вул. Бучми, “Олексіївська балка”) реєструвалися відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками”, – зазначили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань.

При цьому у воді двох джерел виявили перевищення вмісту нітратів. Такі дані отримали, дослідивши воду з парку “Юність” та Олексіївської балки. Високий вміст нітратів фахівці фіксують у воді з багатьох колодязів регіону.

“У 43,3% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію (ГДК) у 1,1 – 6,7 раза. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Богодухівського, Красноградського та Харківського районів”, – поінформували експерти.

У Центрі попередили, що нітрати ніяк не впливають на смак та колір води. Крім того, їх не можна позбутися ні за допомогою побутових фільтрів, ні кип’ятінням. Особливо небезпечні нітрати для маленьких дітей, насамперед немовлят. Періодично вода з нітратами стає причиною смерті немовлят на Харківщині.

“Воду з колодязів та природних джерел ні в якому разі не можна використовувати для вигодовування немовлят, приготування їжі та задоволення питних потреб дітей до 3-х років. Нітрати, які містяться у воді навіть в межах допустимих норм, небезпечні для малолітніх дітей через особливості функціонування їх організму, який буде страждати від нестачі кисню навіть за відсутності видимих клінічних симптомів”, – наголосили у Центрі.