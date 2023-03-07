В воде источников Харькова обнаружили нитраты: это смертельно опасно для детей

Харьковский обласной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о результатах исследований проб воды из колодцев и источников Харькова и области, которые брали в течение года.

60,1% из взятой специалистами 1451 пробы не отвечали требованиям, заявили в Центре.

«В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, мутности, цветности, содержанию нитратов, сульфатов, сухого остатка, аммиака, железа», — перечислили специалисты.

Также воду проверили на микробиологические показатели — 54,3% проб не соответствуют нормативам. В Харькове исследовали 46 проб воды из 12 источников (Саржин Яр, Манжосов Яр, поселок Олешки, парк «Юность», «Петренки – 1», «Петренки – 2», «Петренки – 3», ул. Минераловодская , 1, улица В. Зубенко, 25, улица Бучмы (2 каптажа), «Алексеевская балка»).

«В течение 2022 года в воде девяти источников (парк «Юность», поселок Олешки, Саржин яр, Манжосов яр, «Петренки – 1», «Петренки – 2», «Петренки – 3», ул. Бучмы, «Алексеевская балка») регистрировались отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям», — отметили в Харьковском обласном центре контроля и профилактики заболеваний.

При этом в воде двух источников обнаружили превышение по содержанию нитратов. Такие данные получили, исследовав воду из парка «Юность» и Алексеевской балки. Высокое содержание нитратов специалисты фиксируют и в воде из многих колодцев региона.

«В 43,3% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,1 – 6,7 раза. Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Богодуховского, Красноградского и Харьковского районов», — проинформировали эксперты.

В Центре предупредили, что нитраты никак не влияют на вкус и цвет воды. Кроме того, от них нельзя избавиться ни с помощью бытовых фильтров, ни кипячением. Особо опасны нитраты для маленьких детей, в первую очередь младенцев. Периодически вода с нитратами становится причиной смерти младенцев на Харьковщине.

«Воду из колодцев и природных источников ни в коем случае нельзя использовать для вскармливания младенцев, приготовления пищи и удовлетворения питьевых потребностей детей до трех лет. Нитраты, содержащиеся в воде даже в пределах допустимых норм, опасны для малолетних детей из-за особенностей функционирования их организма, который будет страдать от недостатка кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов», — подчеркнули в Центре.