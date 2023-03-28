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“Перевищення амонію по Сіверському Дінцю”: у Харківводоканалі заявили про фейк

Суспільство 20:39   28.03.2023
Олена Нагорна
“Перевищення амонію по Сіверському Дінцю”: у Харківводоканалі заявили про фейк

У КП “Харківводоканал” спростовують повідомлення в месенджерах про нібито перевищення вмісту амонію у кілька разів у річці Сіверський Донець.

У своєму Telegram-каналі комунальники зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, і харків’яни не мають жодних причин для хвилювання.

“Згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якість водопровідної води, яка подається до будинків харків’ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам”, – наголосили у КП.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 20:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” спростовують повідомлення в месенджерах про нібито перевищення вмісту амонію у кілька разів у річці Сіверський Донець.".