Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Зберігається присутність ворожих підрозділів у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку обстрілів армії РФ зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.