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Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб

Події 18:35   04.04.2023
Олена Нагорна
Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Зберігається присутність ворожих підрозділів у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку обстрілів армії РФ зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".