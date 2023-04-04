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За сутки на Купянско-Лиманском направлении уничтожены 50 окупантов, 115 ранены

Общество 13:52   04.04.2023
Виктория Яковенко
За сутки на Купянско-Лиманском направлении уничтожены 50 окупантов, 115 ранены

На Купянско-Лиманском направлении за сутки враг 403 раза обстрелял позиции украинских защитников.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в течение суток на Купянско-Лиманском направлении воины ВСУ уничтожили два танка Т-72, две БМП и склад боеприпасов. А также 50 оккупантов были уничтожены, 115 получили ранения.

«Здесь задействованы регулярные войска оккупанта. Это воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, подразделения так называемого 2-го армейского корпуса так называемой «ЛНР», также танковые подразделения», — рассказал Череватый.

Череватый также добавил, что на указанном направлении враг действует более осторожно.

«В таких боях наземных, он более осторожен, они в отличие от Бахмута, где гонят этих вагнеровцев просто с принуждением и у них нет другого шанса, здесь действуют более осмотрительно», — рассказали в ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки враг 403 раза обстрелял позиции украинских защитников.".