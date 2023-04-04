За сутки по поселку на Харьковщине враг произвел 48 обстрелов, есть раненый
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области 3 и 4 апреля.
«Вчера враг совершил по меньшей мере 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов с. Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил о ранении жителя Чугуевского района.
«Из-за обстрелов г. Волчанск и с. Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии», — отметил начальник ХОВА.
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Также обстрелам подвергался Купянск. По нему били и 3 апреля, и уже сегодня, 4 апреля, утром. В результате утреннего обстрела возник пожар, повреждено нежилое здание.
«В с. Тихое Чугуевского района обстрелами оккупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение», — дополнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области 3 и 4 апреля".