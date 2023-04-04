За добу по селищу на Харківщині ворог здійснив 48 обстрілів, є поранений

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області 3 та 4 квітня.

“Вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів с. Западне Куп’янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив про поранення мешканця Чугуївського району.

“Через обстріли м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані”, – зазначив начальник ХОВА.

Також обстрілювався Куп’янськ. По ньому били й 3 квітня, і вже сьогодні, 4 квітня, вранці. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа, пошкоджено нежитлову будівлю.

“У с. Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об’єкт та приватне домоволодіння”, – доповнив Синєгубов.