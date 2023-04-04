За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 50 окупантів, 115 поранено
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу ворог 403 рази обстріляв позиції українських захисників.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону.
За його словами, за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку воїни ЗСУ знищили два танки Т-72, дві БМП і склад боєприпасів. А також 50 окупантів було знищено, 115 зазнали поранень.
«Тут залучені регулярні війська окупанта. Це повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, підрозділи так званого 2-го армійського корпусу так званої «ЛНР», також танкові підрозділи», – розповів Череватий.
Череватий також додав, що на вказаному напрямку ворог діє більш обережно.
«В таких боях наземних, він більш обережний, вони на відміну від Бахмуту, де гонять цих вагнерівців просто під припусом і у них немає іншого шансу, тут діють більш обачніше», – розповіли у ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу ворог 403 рази обстріляв позиції українських захисників.".