Под ударом армии РФ оказались 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за минувшие сутки.

«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополи Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины армия вага за сутки нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 17 БпЛА типа «Shahed-136», 14 из них сбили Силы обороны. Также враг совершил 42 обстрела из РСЗО.

Попытки наступать армия РФ ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отбили там более 60 атак противника.