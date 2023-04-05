Под ударом армии РФ оказались 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за минувшие сутки.
«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополи Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское», — перечислили в сводке Генштаба.
В целом по территории Украины армия вага за сутки нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 17 БпЛА типа «Shahed-136», 14 из них сбили Силы обороны. Также враг совершил 42 обстрела из РСЗО.
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Попытки наступать армия РФ ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отбили там более 60 атак противника.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за минувшие сутки".