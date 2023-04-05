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Под ударом армии РФ оказались 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:35   05.04.2023
Оксана Горун
Под ударом армии РФ оказались 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за минувшие сутки.

«В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополи Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины армия вага за сутки нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 17 БпЛА типа «Shahed-136», 14 из них сбили Силы обороны. Также враг совершил 42 обстрела из РСЗО.

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    • Попытки наступать армия РФ ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отбили там более 60 атак противника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 07:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте за минувшие сутки".