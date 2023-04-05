Під ударом армії РФ опинилися 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті минулої доби.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе Харківської області“, — перерахували у зведенні Генштабу.
Загалом по території України армія ворога за добу завдала 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, окупанти застосували 17 БпЛА типу “Шахед-136”, 14 із них збили Сили оборони. Також ворог здійснив 42 обстріли з РСЗВ.
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Спроби наступати армія РФ веде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу захисники України відбили там понад 60 атак ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2023 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті минулої доби".