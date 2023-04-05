Пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за сутки не зафиксировали — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
За минувшие сутки спасатели ГСЧС пять раз выезжали тушить пожары.
«В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, из которых: 5 – на ликвидацию пожаров; 12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — привели статистику в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожаров, причиной которой были би обстрелы армии РФ, за сутки не было. Также спасатели не проинформировали об огне на открытых территориях, который в последние две недели регулярно вызывали поджигатели сухостоя.
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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 263 единицы взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки спасатели ГСЧС пять раз выезжали тушить пожары".