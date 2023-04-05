Пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за сутки не зафиксировали — ГСЧС

За минувшие сутки спасатели ГСЧС пять раз выезжали тушить пожары.

«В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, из которых: 5 – на ликвидацию пожаров; 12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — привели статистику в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, причиной которой были би обстрелы армии РФ, за сутки не было. Также спасатели не проинформировали об огне на открытых территориях, который в последние две недели регулярно вызывали поджигатели сухостоя.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 263 единицы взрывоопасных предметов.