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Пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за сутки не зафиксировали — ГСЧС

Происшествия 08:31   05.04.2023
Оксана Горун
Пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за сутки не зафиксировали — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

За минувшие сутки спасатели ГСЧС пять раз выезжали тушить пожары.

«В течение отчетного периода осуществлено 18 оперативных выездов, из которых: 5 – на ликвидацию пожаров; 12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 1 – другой выезд», — привели статистику в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, причиной которой были би обстрелы армии РФ, за сутки не было. Также спасатели не проинформировали об огне на открытых территориях, который в последние две недели регулярно вызывали поджигатели сухостоя.

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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 263 единицы взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки спасатели ГСЧС пять раз выезжали тушить пожары".