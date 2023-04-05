Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС

Минулої доби рятувальники ДСНС п’ять разів виїжджали гасити пожежі.

“Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких: 5 – на ліквідацію пожеж; 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – навели статистику в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж, причиною якої були б обстріли армії РФ, за добу не було. Також рятувальники не поінформували про вогонь на відкритих територіях, який останні два тижні регулярно викликали палії сухостою.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.