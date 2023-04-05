Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС
Минулої доби рятувальники ДСНС п’ять разів виїжджали гасити пожежі.
“Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких: 5 – на ліквідацію пожеж; 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – навели статистику в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожеж, причиною якої були б обстріли армії РФ, за добу не було. Також рятувальники не поінформували про вогонь на відкритих територіях, який останні два тижні регулярно викликали палії сухостою.
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Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники ДСНС п’ять разів виїжджали гасити пожежі".