Live
  • Середа 05.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.87
    • 🟢

Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС

Події 08:31   05.04.2023
Оксана Горун
Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС

Минулої доби рятувальники ДСНС п’ять разів виїжджали гасити пожежі.

“Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких: 5 – на ліквідацію пожеж; 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 1 – інший виїзд”, – навели статистику в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж, причиною якої були б обстріли армії РФ, за добу не було. Також рятувальники не поінформували про вогонь на відкритих територіях, який останні два тижні регулярно викликали палії сухостою.

Читайте також:  Пожежа та пошкоджені будинки — ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:31
Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС
07:35
Під ударом армії РФ опинилися 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
21:57
На Харківщині фахівці обстежують храми напередодні Великодня (фото)
19:36
Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)
18:35
Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пожеж через обстріли на Харківщині за добу не зафіксували – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники ДСНС п’ять разів виїжджали гасити пожежі".