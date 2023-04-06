5 лет за решеткой: харьковчанин обворовывал покинутые из-за войны квартиры
В Харькове на 5 лет посадили вора, который во время действия военного положения совершил ряд краж в покинутых квартирах Киевского района.
По данным Харьковской областной прокуратуры, преступником оказался 30-летний житель Харькова. Правоохранители установили, что в течение сентября-октября прошлого года мужчина пользуясь тем, что жильцы квартир покинули свои дома из-за обстрелов РФ, проникал в квартиры и выносил оттуда чужое имущество.
Преимущественно злоумышленник похищал бытовую технику, добавили в прокуратуре.
«В дальнейшем мужчина планировал продать украденное, однако план обогащения сорвался — вора разоблачили правоохранители», — заявили правоохранители.
Суд признал виновным харьковчанина в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на 5 лет посадили вора, который во время действия военного положения совершил ряд краж в покинутых квартирах Киевского района. ".