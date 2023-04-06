На Харьковщине мужчина избил и ограбил собутыльника

38-летний неоднократно судимый житель Краснограда напал на собутыльника и забрал у него деньги.

Инцидент произошел в начале апреля, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Во время распития спиртного злоумышленник напал на знакомого, сломал ему руку, забрал деньги и убежал.

О преступлении в полицию сообщили очевидцы.

5 апреля преступнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. В настоящее время он находится в СИЗО.