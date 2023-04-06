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На Харьковщине мужчина избил и ограбил собутыльника

Происшествия 12:14   06.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина избил и ограбил собутыльника Фото: ГУ НП в Харьковской области

38-летний неоднократно судимый житель Краснограда напал на собутыльника и забрал у него деньги.

Инцидент произошел в начале апреля, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Во время распития спиртного злоумышленник напал на знакомого, сломал ему руку, забрал деньги и убежал.

О преступлении в полицию сообщили очевидцы.

5 апреля преступнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. В настоящее время он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 12:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний неоднократно судимый житель Краснограда напал на собутыльника и забрал у него деньги.".