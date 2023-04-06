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На Харківщині чоловік побив та пограбував товариша по чарці

Події 12:14   06.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік побив та пограбував товариша по чарці Фото: ГУ НП в Харківській області

38-річний неодноразово судимий мешканець Краснограда напав на товариша по чарці та забрав у нього гроші.

Інцидент стався на початку квітня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Під час розпиття спиртних напоїв зловмисник напав на товариша, зламав йому руку, забрав гроші та втік.

Про злочин до поліції повідомили очевидці.

5 квітня злочинцю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 12:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний неодноразово судимий мешканець Краснограда напав на товариша по чарці та забрав у нього гроші.".