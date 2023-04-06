На Харківщині чоловік побив та пограбував товариша по чарці

38-річний неодноразово судимий мешканець Краснограда напав на товариша по чарці та забрав у нього гроші.

Інцидент стався на початку квітня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Під час розпиття спиртних напоїв зловмисник напав на товариша, зламав йому руку, забрав гроші та втік.

Про злочин до поліції повідомили очевидці.

5 квітня злочинцю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО.