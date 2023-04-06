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5 років за ґратами: харків’янин обкрадав покинуті через війну квартири

Суспільство 13:00   06.04.2023
Вікторія Яковенко
5 років за ґратами: харків’янин обкрадав покинуті через війну квартири Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові на 5 років посадили злодія, який під час дії воєнного стану вчинив низку крадіжок у покинутих квартирах в Київському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинцем виявився 30-річний мешканець Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом вересня-жовтня минулого року чоловік користуючись тим, що мешканці квартир покинули свої домівки, проникав до помешкань та виносив звідти чуже майно.

Переважно зловмисник викрадав побутову техніку, додали у прокуратурі.

«Надалі чоловік планував продати накрадене, проте план збагачення зірвався — крадія викрили правоохоронці», – заявили правоохоронці.

Суд визнав винним харків’янина у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на 5 років посадили злодія, який під час дії воєнного стану вчинив низку крадіжок у покинутих квартирах в Київському районі.".