5 років за ґратами: харків’янин обкрадав покинуті через війну квартири

У Харкові на 5 років посадили злодія, який під час дії воєнного стану вчинив низку крадіжок у покинутих квартирах в Київському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинцем виявився 30-річний мешканець Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом вересня-жовтня минулого року чоловік користуючись тим, що мешканці квартир покинули свої домівки, проникав до помешкань та виносив звідти чуже майно.

Переважно зловмисник викрадав побутову техніку, додали у прокуратурі.

«Надалі чоловік планував продати накрадене, проте план збагачення зірвався — крадія викрили правоохоронці», – заявили правоохоронці.

Суд визнав винним харків’янина у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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