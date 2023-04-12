Еще одно приграничное село на Харьковщине обстрелял враг из артиллерии (фото)
Утром 12 апреля российская армия обстреляла из артиллерии село Сотницкий Казачок.
Об этом сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.
По его данным, два дома были значительно повреждены, а две подсобные постройки — уничтожены. Раненых или погибших нет.
Сейчас в Сотницком Казачке остаются 56 жителей — из 120, которые были до полномасштабного вторжения. С начала войны в селе отсутствует энергоснабжение.
Фото: «Заря»
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 апреля российская армия обстреляла из артиллерии село Сотницкий Казачок.".