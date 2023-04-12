Ще одне прикордонне село на Харківщині обстріляв ворог з артилерії (фото)

Вранці 12 квітня російська армія обстріляла з артилерії село Сотницький Козачок.

Про це повідомляє видання “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, два будинки були значно пошкоджені, а дві підсобні споруди – знищені. Поранених чи загиблих немає.

Наразі у Сотницькому Козачку залишаються 56 мешканців – зі 120, які були до повномасштабного вторгнення. З початку війни у ​​селі відсутнє енергопостачання.



Фото: “Зоря”