Ще одне прикордонне село на Харківщині обстріляв ворог з артилерії (фото)
Вранці 12 квітня російська армія обстріляла з артилерії село Сотницький Козачок.
Про це повідомляє видання “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.
За його даними, два будинки були значно пошкоджені, а дві підсобні споруди – знищені. Поранених чи загиблих немає.
Наразі у Сотницькому Козачку залишаються 56 мешканців – зі 120, які були до повномасштабного вторгнення. З початку війни у селі відсутнє енергопостачання.
Фото: “Зоря”
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 квітня російська армія обстріляла з артилерії село Сотницький Козачок.".