Live
  • Среда 12.04.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

Россияне ударили по жилым домам на Харьковщине: полиция показала последствия

Происшествия 10:38   12.04.2023
Оксана Горун
Россияне ударили по жилым домам на Харьковщине: полиция показала последствия Фото: ГУНП в Харьковской области

За минувшие сутки оккупанты продолжали разрушать Купянск, Волчанск и близлежащие села и поселки. Есть раненая, сообщила полиция Харьковской области.

«За прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск, Синьковку и Шебелинку. В результате неоднократных обстрелов в городе Волчанск повреждены жилые дома. В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрелов ранения получила 62-летняя женщина», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

  • Читайте также: 21 населенный пункт Харьковщины был под обстрелами армии РФ — Генштаб

    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что Купянский район обстреливали из РСЗО, а в Изюмском начался пожар из-за падения российского беспилотника.

    Последствия обстрелов Харьковской области 11 апреля 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковской области 11 апреля 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковской области 11 апреля 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:48
    Два подрыва на минах и раненая — Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине
    07:22
    Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
    21:40
    Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)
    18:22
    21 населенный пункт Харьковщины был под обстрелами армии РФ — Генштаб
    08:15
    Синегубов о ситуации за сутки: разрушено предприятие, без пострадавших

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне ударили по жилым домам на Харьковщине: полиция показала последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки оккупанты продолжали разрушать Купянск, Волчанск и близлежащие села и поселки. Есть раненая, сообщила полиция Харьковской области".