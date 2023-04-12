Россияне ударили по жилым домам на Харьковщине: полиция показала последствия

За минувшие сутки оккупанты продолжали разрушать Купянск, Волчанск и близлежащие села и поселки. Есть раненая, сообщила полиция Харьковской области.

«За прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск, Синьковку и Шебелинку. В результате неоднократных обстрелов в городе Волчанск повреждены жилые дома. В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрелов ранения получила 62-летняя женщина», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что Купянский район обстреливали из РСЗО, а в Изюмском начался пожар из-за падения российского беспилотника.