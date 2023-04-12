Россияне ударили по жилым домам на Харьковщине: полиция показала последствия
Фото: ГУНП в Харьковской области
За минувшие сутки оккупанты продолжали разрушать Купянск, Волчанск и близлежащие села и поселки. Есть раненая, сообщила полиция Харьковской области.
«За прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск, Синьковку и Шебелинку. В результате неоднократных обстрелов в городе Волчанск повреждены жилые дома. В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрелов ранения получила 62-летняя женщина», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что Купянский район обстреливали из РСЗО, а в Изюмском начался пожар из-за падения российского беспилотника.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки оккупанты продолжали разрушать Купянск, Волчанск и близлежащие села и поселки. Есть раненая, сообщила полиция Харьковской области".