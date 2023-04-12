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Росіяни вгатили по житлових будинках на Харківщині: поліція показала наслідки

Події 10:38   12.04.2023
Оксана Горун
Росіяни вгатили по житлових будинках на Харківщині: поліція показала наслідки

Минулої доби окупанти продовжували руйнувати Куп’янськ, Вовчанськ та прилеглі села та селища. Є поранена, повідомила поліція Харківської області.

“Протягом минулої доби ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Синьківку та Шебелінку. Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки. У селі Кіндрашівка Куп’янського району через обстріли поранення отримала 62-річна жінка”, — поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника.

    Наслідки обстрілів Харківської області 11 квітня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківської області 11 квітня 2023 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
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    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти продовжували руйнувати Куп’янськ, Вовчанськ та прилеглі села та селища. Є поранена, повідомила поліція Харківської області".