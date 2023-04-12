Росіяни вгатили по житлових будинках на Харківщині: поліція показала наслідки

Минулої доби окупанти продовжували руйнувати Куп’янськ, Вовчанськ та прилеглі села та селища. Є поранена, повідомила поліція Харківської області.

“Протягом минулої доби ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Синьківку та Шебелінку. Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки. У селі Кіндрашівка Куп’янського району через обстріли поранення отримала 62-річна жінка”, — поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника.