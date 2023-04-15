Два-три года — Терехов оценил, сколько времени займет восстановление Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, от чего будут зависеть сроки, необходимые для отстройки разрушенного в Харькове жилья.

«Очень много разрушений натворили наши враги. Поэтому сейчас, по нашим расчетам, около 150 тысяч жителей города Харькова находятся без крова. Что касается сроков, то все это зависит не только от нас, но и от средств, которые мы будем использовать на это, от возможностей бюджетов. Мы рассчитываем где-то на два-три года полного восстановления города после таких ужасающих разрушений», — сказал Терехов.

Он отметил, что в минувшем году в городе восстановили около 200 поврежденных и разрушенных обстрелами многоэтажных домов. На сейчас восстановительные работы проводят еще в 50.