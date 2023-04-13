Терехов озаботился выборами в Харькове: с их проведением могут быть сложности

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушена половина зданий учебных заведений, в которых раньше находились избирательные участки.

«У нас в городе создано 611 избирательных участков. Из них 428 находятся в помещениях учебных заведений. Однако 50% учебных заведений в Харькове разрушены, поэтому возникают вопросы, где и как мы будем проводить выборы, в течение скольких дней? Это нужно будет четко прописать, чтобы все могли принять участие в выборах», – заявил Терехов во время мероприятия с участием украинских нардепов, которое назвали «Открытый диалог «Оптимизация административно-территориального устройства и его влияние на территориальную организацию и администрирование выборов».

Само мероприятие прошло 13 апреля в Харькове. Помимо вопроса доступности избирательных участков для харьковчан в случае проведения выборов мэр города также заявил о необходимости обновить Государственный реестр избирателей. По его словам, это необходимо, так как в Харькове проживает много переселенцев. И многие из них не планируют возвращаться домой — на деоккупированные территории, так как потеряли там жилье и работу.

Отметим, что ближайшие выборы, которые должны состояться в Украине, — парламентские. Обычно их проводят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующего парламента. То есть — 29 октября 2023 года. Выборы президента, по закону, должны пройти 31 марта 2024 года. Ближайшие местные выборы — в 2025-м году. При этом все эти даты сейчас условны, так как по время действия военного положения в стране проводить выборы нельзя.