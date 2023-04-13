Терехов перейнявся виборами в Харкові: з їх проведенням можуть бути складності
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті зруйновано половину будівель навчальних закладів, у яких раніше знаходилися виборчі дільниці.
“У нас у місті створено 611 виборчих дільниць. З них 428 розташовані в приміщеннях навчальних закладів. Однак 50% закладів освіти у Харкові зруйновані, тому виникають питання, де і як ми будемо проводити вибори, протягом скількох днів? Це потрібно буде чітко прописати, щоб усі могли взяти участь у виборах”, – заявив Терехов під час заходу за участю українських нардепів, який назвали “Відкритий діалог “Оптимізація адміністративно-територіального устрою та його вплив на територіальну організацію та адміністрування виборів”.
Сам захід пройшов 13 квітня у Харкові. Окрім питання доступності виборчих дільниць для харків’ян у разі проведення виборів, мер міста також заявив про необхідність оновити Державний реєстр виборців. За його словами, це необхідно, оскільки в Харкові проживає багато переселенців. І багато хто з них не планує повертатися додому – на деокуповані території, оскільки люди втратили там житло та роботу.
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Зазначимо, що найближчі вибори, які мають відбутися в Україні, є парламентськими. Зазвичай їх проводять в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень чинного парламенту. Тобто – 29 жовтня 2023 року. Вибори президента, згідно із законом, мають відбутися 31 березня 2024 року. Найближчі місцеві вибори – 2025-го року. При цьому всі ці дати зараз умовні, оскільки під час дії воєнного стану в країні проводити вибори не можна.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 20:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті зруйновано половину будівель навчальних закладів, у яких раніше знаходилися виборчі дільниці".