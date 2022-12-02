Терехов заявив, що не має відношення до “Кисета”, а МАФи продовжать зносити

Мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, прокоментував перспективи МАФів у Харкові та розповів про те, скільки пропрацювала точка з шаурмою біля “Нікольського”.

Рішення про демонтаж близько сотні МАФів у Харкові, ухвалене виконкомом Харківської міськради, викликало скандал у місті. Зокрема – в соцмережах з’явилася версія про те, що “чужі” кіоски зносять, щоб “дати дорогу” торговій мережі “Кисет”, яка нібито має відношення до мера Харкова.

“Це ми вже проходили. Ця вся історія з бородою, – відреагував мер на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” про долю МАФів та приналежність “Кисетів”. – Я знаю замовника, знаю, чому вони це все виплескують, не хочу навіть коментувати. Я до “Кисету” відношення не маю. Мала колись моя колишня дружина. Це було ще коли починалися вибори, ще й до виборів усі мусолили-мусолили, нічого нового знайти не можуть, бо нема. Ото воно і йде”.

При цьому мер заявив, що МАФи у Харкові продовжать зносити – якщо вони неправильно встановлені. Особливий акцент зробив на наливайки.

“Я не допущу, де завгодно поставити свою машину й тоговати на тротуарі. А потім замовляти статті. Буде жорсткий порядок. Буде. Не будуть наливайки торгувати – так, як вони торгували, бо в цих 100 кіосках у більшості – наливайки, які “кришуються”. Я розумів і знав, що на мене будуть оце г…вно” виливатися. Чому? А тому що я переходжу дорогу тим, хто кришує це. Я знав, на що я йшов і йду. Ми знесемо наливайки, знесемо ці застолбовані місця, зруйновані кіоски, де ніхто не торгує, але “а як же – це ж моє місце”. Так візьми постав нормальний МАФ, якщо це твоє місце. Наставили, де хотіли”, – обурився Терехов.

Як приклад “вакханалії”, якої він не допустить, мер Харкова навів історію із раптовим малим бізнесом у самому центрі Харкова.

“Ви взагалі не уявляєте, де вони ставили МАФи. Ось, біля “Нікольського” раптом з’являється шаурма. Вона простояла хвилин 20 – 30. Просто мені відразу сказали. Ну так, ми ж не хочемо перетворитися на провінційний город? Ми ж не хочемо стати провінцією? Так, зноситимемо ці МАФи, які неправильно розташовані, де торгують наливайки. І так далі. Не хочу я, щоб ми забруднили місто”, – підсумував Терехов.