Терехов заявил, что не имеет отношения к «Кисету», а МАФы продолжат сносить

Мэр Харькова Игорь Терехов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», прокомментировал перспективы МАФов в Харькове и рассказал о том, сколько проработала точка с шаурмой у «Никольского».

Решение о демонтаже около сотни МАФов в Харькове, принятое исполкомом Харьковского горсовета, вызвало скандал в городе. В частности — в соцсетях появилась версия о том, что «чужие» киоски сносят, чтобы «дать дорогу» торговой сети «Кисет», якобы имеющей отношения к мэру Харькова.

«Это мы уже проходили. Эта вся история с бородой, — отреагировал мэр на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о судьбе МАФов и принадлежности «Кисетов». — Я знаю заказчика, знаю, почему они это все выплескивают, не хочу даже комментировать. Я к «Кисету» отношения не имею. Имела когда-то моя бывшая жена. Это было еще когда начинались выборы, еще и до выборов все мусолили-мусолили, ничего нового найти не могут, потому что нет. Вот оно и идет».

При этом мэр заявил, что МАФы в Харькове продолжат сносить — если они неправильно установлены. Особый акцент сделал на наливайках.

«Я не допущу вакханалии. Я не допущу где угодно поставить свою машину и торговать на тротуаре. А потом заказывать статьи. Будет жесткий порядок. Будет. Не будут наливайки торговать – так, как они торговали, потому что в этих 100 киосках в большинстве – наливайки, которые «крышуются». Я понимал и знал, что на меня будут это г..вно выливаться. Почему? А потому что я перехожу дорогу тем, кто крышует это. Я знал, на что я шел и иду. Мы снесем наливайки, снесем эти застолбленные места, разрушенные киоски, где никто не торгует, но «а как же – это мое место». Так возьми поставь нормальный МАФ, если это твое место. Наставили, где хотели», — возмутился Терехов.

Как пример «вакханалии», которой он не допустит, мэр Харькова привел историю с внезапным малым бизнесом в самом центре Харькова.

«Вы вообще не представляете, где они ставили МАФы. Вот, около «Никольского» вдруг появляется шаурма. Она простояла минут 20 – 30. Просто мне сразу сказали. Ну да, мы же не хотим превратиться в провинциальный огород? Мы же не хотим стать провинцией? Да, будем сносить эти МАФы, которые неправильно расположены, где торгуют наливайки. И так далее. Не хочу я, чтобы мы загрязнили город», — подытожил Терехов.