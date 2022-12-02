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Мэр Харькова — об электроснабжении: «Пока динамика положительная»

Общество 16:38   02.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Мэр Харькова — об электроснабжении: «Пока динамика положительная»

На пресс-конференции 2 декабря мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, зачем обратился к главе ХОВА и облэнерго, и что это дало.

«В некоторых домах все время есть электроснабжение, а в остальных по 11 часов нет. Поэтому я обратился к главе военной администрации области, в Харьковоблэнерго, разговаривал с Укрэнерго. Меня заверили, что ситуация улучшится», — пояснил Терехов свое заявление, обнародованное накануне.

В нем мэр требовал от энергетиков дать точные графики отключений и сделать их более равномерными. Положительная динамика, по его словам, уже есть.

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«Сейчас я такую динамику уже вижу. Поэтому буду добиваться дальше. Пока динамика положительная. Я хочу, чтобы мы к этому относились осторожно. Прежде всего – это не касается городских властей. Потому что энергетические системы, к сожалению, не у нас», — добавил мэр.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 16:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пресс-конференции 2 декабря мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, зачем обратился к главе ХОВА и облэнерго, и что это дало".