Мэр Харькова — об электроснабжении: «Пока динамика положительная»

На пресс-конференции 2 декабря мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, зачем обратился к главе ХОВА и облэнерго, и что это дало.

«В некоторых домах все время есть электроснабжение, а в остальных по 11 часов нет. Поэтому я обратился к главе военной администрации области, в Харьковоблэнерго, разговаривал с Укрэнерго. Меня заверили, что ситуация улучшится», — пояснил Терехов свое заявление, обнародованное накануне.

В нем мэр требовал от энергетиков дать точные графики отключений и сделать их более равномерными. Положительная динамика, по его словам, уже есть.

«Сейчас я такую динамику уже вижу. Поэтому буду добиваться дальше. Пока динамика положительная. Я хочу, чтобы мы к этому относились осторожно. Прежде всего – это не касается городских властей. Потому что энергетические системы, к сожалению, не у нас», — добавил мэр.