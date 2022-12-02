Мэр Харькова — об электроснабжении: «Пока динамика положительная»
На пресс-конференции 2 декабря мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, зачем обратился к главе ХОВА и облэнерго, и что это дало.
«В некоторых домах все время есть электроснабжение, а в остальных по 11 часов нет. Поэтому я обратился к главе военной администрации области, в Харьковоблэнерго, разговаривал с Укрэнерго. Меня заверили, что ситуация улучшится», — пояснил Терехов свое заявление, обнародованное накануне.
В нем мэр требовал от энергетиков дать точные графики отключений и сделать их более равномерными. Положительная динамика, по его словам, уже есть.
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«Сейчас я такую динамику уже вижу. Поэтому буду добиваться дальше. Пока динамика положительная. Я хочу, чтобы мы к этому относились осторожно. Прежде всего – это не касается городских властей. Потому что энергетические системы, к сожалению, не у нас», — добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 16:38;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пресс-конференции 2 декабря мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, зачем обратился к главе ХОВА и облэнерго, и что это дало".