Мер Харкова – про електропостачання: “Поки що динаміка позитивна”
На пресконференції 2 грудня мер Харкова Ігор Терехов пояснив, навіщо звернувся до голови ХОВА та обленерго, і що це дало.
“У деяких будинках весь час є електропостачання, а в решті по 11 годин немає. Тому я звернувся до голови військової адміністрації області, до Харківобленерго, розмовляв з Укренерго. Мене запевнили, що ситуація покращиться”, – пояснив Терехов свою заяву, оприлюднену напередодні.
У ній мер вимагав від енергетиків дати точні графіки відключень та зробити їх рівномірнішими. Позитивна динаміка, за його словами, вже є.
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“Зараз я таку динаміку вже бачу. Тому домагатимуся далі. Поки що динаміка позитивна. Я хочу, щоб ми до цього ставилися обережно. Насамперед – це не стосується міської влади. Тому що енергетичні системи, на жаль, не у нас”, – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 16:38;
Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції 2 грудня мер Харкова Ігор Терехов пояснив, навіщо звернувся до голови ХОВА та обленерго, і що це дало".