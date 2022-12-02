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Мер Харкова – про електропостачання: “Поки що динаміка позитивна”

Суспільство 16:38   02.12.2022
Мер Харкова – про електропостачання: “Поки що динаміка позитивна”

На пресконференції 2 грудня мер Харкова Ігор Терехов пояснив, навіщо звернувся до голови ХОВА та обленерго, і що це дало.

“У деяких будинках весь час є електропостачання, а в решті по 11 годин немає. Тому я звернувся до голови військової адміністрації області, до Харківобленерго, розмовляв з Укренерго. Мене запевнили, що ситуація покращиться”, – пояснив Терехов свою заяву, оприлюднену напередодні.

У ній мер вимагав від енергетиків дати точні графіки відключень та зробити їх рівномірнішими. Позитивна динаміка, за його словами, вже є.

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“Зараз я таку динаміку вже бачу. Тому домагатимуся далі. Поки що динаміка позитивна. Я хочу, щоб ми до цього ставилися обережно. Насамперед – це не стосується міської влади. Тому що енергетичні системи, на жаль, не у нас”, – додав мер.

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 16:38;

    • Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції 2 грудня мер Харкова Ігор Терехов пояснив, навіщо звернувся до голови ХОВА та обленерго, і що це дало".