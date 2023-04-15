Два-три роки – Терехов оцінив, скільки часу займе відновлення Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, від чого залежатимуть терміни, необхідні для відбудови зруйнованого в Харкові житла.

“Дуже багато руйнувань накоїли наші вороги. Тому зараз, за нашими розрахунками, приблизно 150 тисяч мешканців міста Харкова перебувають без даху над головою. Що стосується строків, то все це залежить не тільки від нас, але й від тих коштів, які ми будемо використовувати на це, від можливостей бюджетів. Ми розраховуємо десь на два-три роки повної відбудови міста після таких жахливих руйнувань“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що торік у місті відновили близько 200 пошкоджених та зруйнованих обстрілами багатоповерхових будинків. Наразі відновлювальні роботи проводять ще у 50.