Копы останавливали движение в центре Харькова, чтобы спасти Кексика (видео)
17 апреля на Павловской площади в Харькове сотрудники патрульной полиции забрали с проезжей части песика, который мог попасть под колеса автомобилей.
Патрульные включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей и остановить движение. Через несколько минут правоохранители догнали растерянного песика, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Сергей Чушенко, Татьяна Быкова и Сергей Величко посадили малыша в патрульный автомобиль и поехали искать его владельца. Через некоторое время неподалеку от городского сквера «Стрелка» патрульные заметили женщину с двумя собаками, которая быстро куда-то шла, выкрикивая: «Кексик!» Сомнений не было, ведь Кексик радостно узнал свою владелицу и четвероногих друзей», — рассказали в полиции.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля на Павловской площади в Харькове сотрудники патрульной полиции забрали с проезжей части песика, который мог попасть под колеса автомобилей.".