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Копы останавливали движение в центре Харькова, чтобы спасти Кексика (видео)

Общество 19:49   17.04.2023
Елена Нагорная
Копы останавливали движение в центре Харькова, чтобы спасти Кексика (видео)

17 апреля на Павловской площади в Харькове сотрудники патрульной полиции забрали с проезжей части песика, который мог попасть под колеса автомобилей.

Патрульные включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей и остановить движение. Через несколько минут правоохранители догнали растерянного песика, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Сергей Чушенко, Татьяна Быкова и Сергей Величко посадили малыша в патрульный автомобиль и поехали искать его владельца. Через некоторое время неподалеку от городского сквера «Стрелка» патрульные заметили женщину с двумя собаками, которая быстро куда-то шла, выкрикивая: «Кексик!» Сомнений не было, ведь Кексик радостно узнал свою владелицу и четвероногих друзей», — рассказали в полиции.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 19:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля на Павловской площади в Харькове сотрудники патрульной полиции забрали с проезжей части песика, который мог попасть под колеса автомобилей.".