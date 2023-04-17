Копы останавливали движение в центре Харькова, чтобы спасти Кексика (видео)

17 апреля на Павловской площади в Харькове сотрудники патрульной полиции забрали с проезжей части песика, который мог попасть под колеса автомобилей.

Патрульные включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей и остановить движение. Через несколько минут правоохранители догнали растерянного песика, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Сергей Чушенко, Татьяна Быкова и Сергей Величко посадили малыша в патрульный автомобиль и поехали искать его владельца. Через некоторое время неподалеку от городского сквера «Стрелка» патрульные заметили женщину с двумя собаками, которая быстро куда-то шла, выкрикивая: «Кексик!» Сомнений не было, ведь Кексик радостно узнал свою владелицу и четвероногих друзей», — рассказали в полиции.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области