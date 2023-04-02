Ненадолго отвлекся: в Харькове патрульные помогли мужчине найти сына
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 1 апреля сотрудники патрульной полиции помогли мужчине найти сына, который потерялся.
Правоохранители получили информацию об исчезновении мальчика на улице Франтишека Крала. Обеспокоенный отец сообщил, что ненадолго отвлекся и потерял сына из виду. Мужчина самостоятельно найти мальчика не смог, поэтому позвонил по номеру «102», рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Правоохранители передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали поиски. Вскоре мальчика нашли на улице 12 Апреля и доставили его к отцу.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 14:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 1 апреля сотрудники патрульной полиции помогли мужчине найти сына, который потерялся.".