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Ненадолго отвлекся: в Харькове патрульные помогли мужчине найти сына

Общество 14:34   02.04.2023
Елена Нагорная
Ненадолго отвлекся: в Харькове патрульные помогли мужчине найти сына Фото: УПП в Харьковской области

Днем 1 апреля сотрудники патрульной полиции помогли мужчине найти сына, который потерялся.

Правоохранители получили информацию об исчезновении мальчика на улице Франтишека Крала. Обеспокоенный отец сообщил, что ненадолго отвлекся и потерял сына из виду. Мужчина самостоятельно найти мальчика не смог, поэтому позвонил по номеру «102», рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали поиски. Вскоре мальчика нашли на улице 12 Апреля и доставили его к отцу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 14:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 1 апреля сотрудники патрульной полиции помогли мужчине найти сына, который потерялся.".