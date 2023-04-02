Ненадолго отвлекся: в Харькове патрульные помогли мужчине найти сына

Днем 1 апреля сотрудники патрульной полиции помогли мужчине найти сына, который потерялся.

Правоохранители получили информацию об исчезновении мальчика на улице Франтишека Крала. Обеспокоенный отец сообщил, что ненадолго отвлекся и потерял сына из виду. Мужчина самостоятельно найти мальчика не смог, поэтому позвонил по номеру «102», рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали поиски. Вскоре мальчика нашли на улице 12 Апреля и доставили его к отцу.