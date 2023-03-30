Не дошла до работы: 37-летнюю жительницу Харьковщины нашли погибшей

37-летняя Нина Рычкова, которую объявляли в розыск поисковики «Милены», найдена погибшей.

Об исчезновении жительницы Краснокутска поисковикам сообщили 28 марта.

«Наши волонтеры собрали первичную информацию, из которой мы узнали, что Нина 28.03.2023г. в 8:00 ушла из дома на работу, но там не появилась. Волонтерами и неравнодушными гражданами была распространена ориентировка в социальных сетях, охватив пгт Краснокутск и близлежащие населенные пункты, в надежде получить отзыв от возможных свидетелей, которые могли бы видеть Нину», — сообщили в telegram-канале поисково-спасательного отряда «Милена».

Параллельно волонтеры обзванивали больницы и «скорую». Но медики сообщили, что к ним женщина не поступала.

«29.03.2023 г. утром в отряд поступила информация, что Рычкова Нина, к величайшему сожалению, была найдена погибшей», — сообщили в «Милене».

Информацию об обстоятельствах смерти женщины поисковики не сообщили. Такие данные предоставляют только родным.