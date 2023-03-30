Не дошла до работы: 37-летнюю жительницу Харьковщины нашли погибшей
37-летняя Нина Рычкова, которую объявляли в розыск поисковики «Милены», найдена погибшей.
Об исчезновении жительницы Краснокутска поисковикам сообщили 28 марта.
«Наши волонтеры собрали первичную информацию, из которой мы узнали, что Нина 28.03.2023г. в 8:00 ушла из дома на работу, но там не появилась. Волонтерами и неравнодушными гражданами была распространена ориентировка в социальных сетях, охватив пгт Краснокутск и близлежащие населенные пункты, в надежде получить отзыв от возможных свидетелей, которые могли бы видеть Нину», — сообщили в telegram-канале поисково-спасательного отряда «Милена».
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Параллельно волонтеры обзванивали больницы и «скорую». Но медики сообщили, что к ним женщина не поступала.
«29.03.2023 г. утром в отряд поступила информация, что Рычкова Нина, к величайшему сожалению, была найдена погибшей», — сообщили в «Милене».
Информацию об обстоятельствах смерти женщины поисковики не сообщили. Такие данные предоставляют только родным.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летняя Нина Рычкова, которую объявляли в розыск поисковики «Милены», найдена погибшей".