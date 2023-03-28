На Харьковщине разыскивают женщину: жительница Краснокутска не дошла до работы
Правоохранители разыскивают жительницу поселка Краснокутск Нину Рычкову 1985 года рождения. Утром 28 марта женщина ушла из дома на работу и исчезла, ее мобильный телефон выключен.
Сейчас местонахождение женщины неизвестно, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приметы: рост около 165 см, полного телосложения, светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в бирюзовую куртку, черные кроссовки и имела при себе черную сумку.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Любую информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: 102, 0986134354, 0971606291 или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жительницу поселка Краснокутск Нину Рычкову 1985 года рождения. Утром 28 марта женщина ушла из дома на работу и исчезла, ее мобильный телефон выключен.".