На Харьковщине разыскивают женщину: жительница Краснокутска не дошла до работы

Правоохранители разыскивают жительницу поселка Краснокутск Нину Рычкову 1985 года рождения. Утром 28 марта женщина ушла из дома на работу и исчезла, ее мобильный телефон выключен.

Сейчас местонахождение женщины неизвестно, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: рост около 165 см, полного телосложения, светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в бирюзовую куртку, черные кроссовки и имела при себе черную сумку.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Любую информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: 102, 0986134354, 0971606291 или другим удобным способом.