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На Харьковщине разыскивают женщину: жительница Краснокутска не дошла до работы

Общество 17:20   28.03.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине разыскивают женщину: жительница Краснокутска не дошла до работы

Правоохранители разыскивают жительницу поселка Краснокутск Нину Рычкову 1985 года рождения. Утром 28 марта женщина ушла из дома на работу и исчезла, ее мобильный телефон выключен.

Сейчас местонахождение женщины неизвестно, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: рост около 165 см, полного телосложения, светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в бирюзовую куртку, черные кроссовки и имела при себе черную сумку.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Любую информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: 102, 0986134354, 0971606291 или другим удобным способом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 17:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жительницу поселка Краснокутск Нину Рычкову 1985 года рождения. Утром 28 марта женщина ушла из дома на работу и исчезла, ее мобильный телефон выключен.".