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На Харківщині розшукують жінку: мешканка Краснокутська не дійшла до роботи

Суспільство 17:20   28.03.2023
Олена Нагорна
На Харківщині розшукують жінку: мешканка Краснокутська не дійшла до роботи

Правоохоронці розшукують мешканку селища Краснокутськ Ніну Ричкову 1985 року народження. Вранці 28 березня жінка пішла з дому на роботу та зникла, її мобільний телефон вимкнений.

Наразі місцеперебування жінки невідоме, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Прикмети: зріст близько 165 см, повної статури, світле волосся, зелені очі. Була одягнена в бірюзову куртку, чорні кросівки та мала при собі чорну сумку.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Будь-яку інформацію про розшукувану просять повідомляти за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291 або в інший зручний спосіб.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують мешканку селища Краснокутськ Ніну Ричкову 1985 року народження. Вранці 28 березня жінка пішла з дому на роботу та зникла, її мобільний телефон вимкнений.".