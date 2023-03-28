На Харківщині розшукують жінку: мешканка Краснокутська не дійшла до роботи
Правоохоронці розшукують мешканку селища Краснокутськ Ніну Ричкову 1985 року народження. Вранці 28 березня жінка пішла з дому на роботу та зникла, її мобільний телефон вимкнений.
Наразі місцеперебування жінки невідоме, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Прикмети: зріст близько 165 см, повної статури, світле волосся, зелені очі. Була одягнена в бірюзову куртку, чорні кросівки та мала при собі чорну сумку.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Будь-яку інформацію про розшукувану просять повідомляти за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291 або в інший зручний спосіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують мешканку селища Краснокутськ Ніну Ричкову 1985 року народження. Вранці 28 березня жінка пішла з дому на роботу та зникла, її мобільний телефон вимкнений.".