На Харківщині розшукують жінку: мешканка Краснокутська не дійшла до роботи

Правоохоронці розшукують мешканку селища Краснокутськ Ніну Ричкову 1985 року народження. Вранці 28 березня жінка пішла з дому на роботу та зникла, її мобільний телефон вимкнений.

Наразі місцеперебування жінки невідоме, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Прикмети: зріст близько 165 см, повної статури, світле волосся, зелені очі. Була одягнена в бірюзову куртку, чорні кросівки та мала при собі чорну сумку.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Будь-яку інформацію про розшукувану просять повідомляти за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291 або в інший зручний спосіб.