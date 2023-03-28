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Пішла з дому 26 березня та не повернулася: в Харкові шукають неповнолітню

Суспільство 10:09   28.03.2023
Оксана Горун
Пішла з дому 26 березня та не повернулася: в Харкові шукають неповнолітню

Поліція оголосила у розшук Анастасію Романову. Вона зникла в Харкові понад добу тому.

“Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Анастасії Романової, 2006 року народження. Неповнолітня 26 березня пішла з дому та не повернулась”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини.

Прикмети дівчини: зріст близько 166 см, худорлявої статури, чорне волосся, карі очі, в зубах брекети. Вона одягнена в чорну куртку з капюшоном, широкі чорні джинси, білі кросівки. З собою – чорна сумка.

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Будь-яку інформацію про місцезнаходження Анастасії просять повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція оголосила у розшук Анастасію Романову. Вона зникла в Харкові понад добу тому".