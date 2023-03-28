На Харківщині шукають мешканця психоневрологічного інтернату (фото, оновлено)

50-річний мешканець психоневрологічного інтернату з села Ржавець Харківського району востаннє виходив на зв’язок 27 березня. Він вирішив самостійно поїхати до Валок і загубився.

Прохання допомогти знайти 50-річного мешканця Харківщини Дмитра Іванського розмістили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

За їхніми даними, чоловік може перебувати у Харкові, Валках, Коломаку чи селі Костів Валківського району.

“26.03.2023р. о 20:15 виходив на зв’язок з Південного вокзалу у м. Харків, повідомивши, що збирається їхати до м. Валки, Богодухівського р-ну, Харківської обл. 27.03.2023 р. о 9:37 останній раз виходив на зв’язок і з того часу його місцезнаходження невідоме“, – повідомили пошуковики.

Прикмети Дмитра: зріст 185 см, худорлявої статури, світло-русяве волосся, сіро-зелені очі. Був одягнений у камуфляжну куртку, темні штани, темне взуття та синьо-білу шапку з помпоном. Особливі прикмети: шрам на голові праворуч, чорні зуби.

Тих, хто щось знає про місцезнаходження чоловіка, просять звернутися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.

Пізніше волонтери “Мілени” розмістили пост, у якому повідомили, що чоловіка знайшли. Він живий.