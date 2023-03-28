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На Харківщині шукають мешканця психоневрологічного інтернату (фото, оновлено)

Суспільство 09:42   28.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині шукають мешканця психоневрологічного інтернату (фото, оновлено)

50-річний мешканець психоневрологічного інтернату з села Ржавець Харківського району востаннє виходив на зв’язок 27 березня. Він вирішив самостійно поїхати до Валок і загубився.

Прохання допомогти знайти 50-річного мешканця Харківщини Дмитра Іванського розмістили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Шукають мешканця Харківщини

За їхніми даними, чоловік може перебувати у Харкові, Валках, Коломаку чи селі Костів Валківського району.

26.03.2023р. о 20:15 виходив на зв’язок з Південного вокзалу у м. Харків, повідомивши, що збирається їхати до м. Валки, Богодухівського р-ну, Харківської обл. 27.03.2023 р. о 9:37 останній раз виходив на зв’язок і з того часу його місцезнаходження невідоме“, – повідомили пошуковики.

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    • Прикмети Дмитра: зріст 185 см, худорлявої статури, світло-русяве волосся, сіро-зелені очі. Був одягнений у камуфляжну куртку, темні штани, темне взуття та синьо-білу шапку з помпоном. Особливі прикмети: шрам на голові праворуч, чорні зуби.

    Тих, хто щось знає про місцезнаходження чоловіка, просять звернутися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.

    Пізніше волонтери “Мілени” розмістили пост, у якому повідомили, що чоловіка знайшли. Він живий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 09:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний мешканець психоневрологічного інтернату з села Ржавець Харківського району востаннє виходив на зв’язок 27 березня. Він вирішив самостійно поїхати до Валок і загубився".