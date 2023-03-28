На Харьковщине ищут жителя психоневрологического интерната (фото, обновлено)

50-летний житель психоневрологического интерната из села Ржавец Харьковского района последний раз выходил на связь 27 марта. Он решил самостоятельно поехать в Валки и потерялся.

Просьбу помочь найти 50-летнего жителям Харьковщины Дмитрия Иванского разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

По их данным, мужчина может находиться в Харькове, Валках, Коломаке или селе Костов Валковского района.

«26.03.2023 г. в 20:15 выходил на связь с Южного вокзала в г. Харьков, сообщив, что собирается ехать в г. Валки, Богодуховский р-н, Харьковской обл. 27.03.2023 г. в 9:37 последний раз выходил на связь, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.

Приметы Дмитрия: рост 185 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в камуфляжную куртку, темные брюки, темную обувь и сине-белую шапку с помпоном. Особые приметы: шрам на голове справа, черные зубы.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.

Позже волонтеры «Милены» разместили пост, в котором сообщили, что мужчину нашли. Он живой.