На Харьковщине ищут жителя психоневрологического интерната (фото, обновлено)
50-летний житель психоневрологического интерната из села Ржавец Харьковского района последний раз выходил на связь 27 марта. Он решил самостоятельно поехать в Валки и потерялся.
Просьбу помочь найти 50-летнего жителям Харьковщины Дмитрия Иванского разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
По их данным, мужчина может находиться в Харькове, Валках, Коломаке или селе Костов Валковского района.
«26.03.2023 г. в 20:15 выходил на связь с Южного вокзала в г. Харьков, сообщив, что собирается ехать в г. Валки, Богодуховский р-н, Харьковской обл. 27.03.2023 г. в 9:37 последний раз выходил на связь, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.
Читайте также: На Харьковщине спасатели и волонтеры всю ночь искали пропавшего ребенка (фото)
Приметы Дмитрия: рост 185 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в камуфляжную куртку, темные брюки, темную обувь и сине-белую шапку с помпоном. Особые приметы: шрам на голове справа, черные зубы.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.
Позже волонтеры «Милены» разместили пост, в котором сообщили, что мужчину нашли. Он живой.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине ищут жителя психоневрологического интерната (фото, обновлено)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний житель психоневрологического интерната из села Ржавец Харьковского района последний раз выходил на связь 27 марта. Он решил самостоятельно поехать в Валки и потерялся".