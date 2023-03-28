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Ушла из дома 26 марта и не вернулась: в Харькове ищут несовершеннолетнюю

Общество 10:09   28.03.2023
Оксана Горун
Ушла из дома 26 марта и не вернулась: в Харькове ищут несовершеннолетнюю Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция объявила в розыск Анастасию Романову. Она исчезла в Харькове больше суток назад.

«Харьковским РУП № 2 ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение Анастасии Романовой, 2006 года рождения. Несовершеннолетняя 26 марта ушла из дома и не вернулась», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины.

Приметы девушки: рост около 166 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза, в зубах брекеты. Она одета в черную куртку с капюшоном, черные широкие джинсы, белые кроссовки. С собой — черная сумка.

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Любую информацию о местонахождении Анастасии просят сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция объявила в розыск Анастасию Романову. Она исчезла в Харькове больше суток назад".