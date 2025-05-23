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В Харькове ищут мужчину, у которого проблемы с памятью (фото, приметы)

Происшествия 10:08   23.05.2025
Оксана Горун
В Харькове ищут мужчину, у которого проблемы с памятью (фото, приметы)

Пропал 68-летний житель Чугуевского района Александр Бережной. Крайний раз его видели в Харькове 20 мая — в районе Одесской.

О поиске пропавшего сообщил поисково-спасательный отряд «Милена».

«Бережной Александр Николаевич, 68 лет. Житель села Березники Чугуевского района. 20.05.2025 находился
по адресу: просп. Аэрокосмический (район супермаркета «Рост Одесский»), и с того момента его местонахождение неизвестно», — отметили поисковики.

пропал мужчина в Харькове в районе Одесской

У пропавшего есть особые приметы: он плохо разговаривает из-за перенесенного инсульта, имеет шрам на руке от кисти до локтя. Также у мужчины проблемы с памятью, он может быть дезориентирован.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Александр Бережной, ее просят сообщить по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропал 68-летний житель Чугуевского района Александр Бережной. Крайний раз его видели в Харькове 20 мая — в районе Одесской".