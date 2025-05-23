В Харькове ищут мужчину, у которого проблемы с памятью (фото, приметы)
Пропал 68-летний житель Чугуевского района Александр Бережной. Крайний раз его видели в Харькове 20 мая — в районе Одесской.
О поиске пропавшего сообщил поисково-спасательный отряд «Милена».
«Бережной Александр Николаевич, 68 лет. Житель села Березники Чугуевского района. 20.05.2025 находился
по адресу: просп. Аэрокосмический (район супермаркета «Рост Одесский»), и с того момента его местонахождение неизвестно», — отметили поисковики.
У пропавшего есть особые приметы: он плохо разговаривает из-за перенесенного инсульта, имеет шрам на руке от кисти до локтя. Также у мужчины проблемы с памятью, он может быть дезориентирован.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Александр Бережной, ее просят сообщить по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.
Читайте также: Прятались от родителей в коробках: на Харьковщине искали двух мальчиков
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: милена, новости Харькова, пропал, розыск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове ищут мужчину, у которого проблемы с памятью (фото, приметы)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропал 68-летний житель Чугуевского района Александр Бережной. Крайний раз его видели в Харькове 20 мая — в районе Одесской".