Прятались от родителей в коробках: на Харьковщине искали двух мальчиков

В Новопокровской громаде правоохранители совместно с работниками поселкового совета разыскали двух детей. Оказалось, что мальчики решили поиграть в прятки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 мая к копам позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его 5-летний сын и 4-летний соседский мальчик, которые играли во дворе, пропали. Самостоятельные поиски не дали результата.

«Полицейские прибыли в село и начали поиски на двух направлениях: проверяли ближайшие дворы местных жителей и обследовали лес, который находится неподалеку. Также начали осмотр с домов, где живут мальчики, хотя, по словам родителей, они уже все проверили», — отметили в полиции.

Но детей нашли в сарае. Оказалось, что все время мальчики прятались в коробках. Они рассказали, что решили поиграть с родителями в прятки.

Полицейские призывают родителей уделять максимум внимания своим детям и обеспечить постоянный контроль за местом их нахождения.