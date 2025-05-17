Прятались от родителей в коробках: на Харьковщине искали двух мальчиков
В Новопокровской громаде правоохранители совместно с работниками поселкового совета разыскали двух детей. Оказалось, что мальчики решили поиграть в прятки.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 мая к копам позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его 5-летний сын и 4-летний соседский мальчик, которые играли во дворе, пропали. Самостоятельные поиски не дали результата.
«Полицейские прибыли в село и начали поиски на двух направлениях: проверяли ближайшие дворы местных жителей и обследовали лес, который находится неподалеку. Также начали осмотр с домов, где живут мальчики, хотя, по словам родителей, они уже все проверили», — отметили в полиции.
Но детей нашли в сарае. Оказалось, что все время мальчики прятались в коробках. Они рассказали, что решили поиграть с родителями в прятки.
Полицейские призывают родителей уделять максимум внимания своим детям и обеспечить постоянный контроль за местом их нахождения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, искали, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 21:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новопокровской громаде правоохранители совместно с работниками поселкового совета разыскали двух детей. Оказалось, что мальчики решили поиграть в прятки.".