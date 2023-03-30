Не дійшла до роботи: 37-річну мешканку Харківщини знайшли загиблою

37-річну Ніну Ричкову, яку оголошували в розшук пошуковики “Мілени”, знайдено загиблою.

Про зникнення мешканки Краснокутська пошуковцям повідомили 28 березня.

“Наші волонтери зібрали первинну інформацію, з якої ми дізналися, що Ніна, 28.03.2023 р. о 8:00, пішла з дому на роботу, але там не з’явилась. Волонтерами та небайдужими громадянами було здійснене розповсюдження орієнтування у соціальних мережах, охопивши смт Краснокутськ та прилеглі населені пункти, з надією отримати відгук від можливих свідків, які могли б бачити Ніну”, – повідомили в телеграм-каналі пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Паралельно волонтери обдзвонювали лікарні та “швидку”. Але медики повідомили, що до них жінка не надходила.

“29.03.2023р. вранці до загону надійшла інформація, що Ричкова Ніна, на превеликий жаль, була знайдена загиблою”, – повідомили в “Мілені”.

Інформації щодо обставин смерті жінки пошуковці не повідомили. Такі дані надають лише рідним.