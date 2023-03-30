Не дійшла до роботи: 37-річну мешканку Харківщини знайшли загиблою
37-річну Ніну Ричкову, яку оголошували в розшук пошуковики “Мілени”, знайдено загиблою.
Про зникнення мешканки Краснокутська пошуковцям повідомили 28 березня.
“Наші волонтери зібрали первинну інформацію, з якої ми дізналися, що Ніна, 28.03.2023 р. о 8:00, пішла з дому на роботу, але там не з’явилась. Волонтерами та небайдужими громадянами було здійснене розповсюдження орієнтування у соціальних мережах, охопивши смт Краснокутськ та прилеглі населені пункти, з надією отримати відгук від можливих свідків, які могли б бачити Ніну”, – повідомили в телеграм-каналі пошуково-рятувального загону “Мілена”.
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Паралельно волонтери обдзвонювали лікарні та “швидку”. Але медики повідомили, що до них жінка не надходила.
“29.03.2023р. вранці до загону надійшла інформація, що Ричкова Ніна, на превеликий жаль, була знайдена загиблою”, – повідомили в “Мілені”.
Інформації щодо обставин смерті жінки пошуковці не повідомили. Такі дані надають лише рідним.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річну Ніну Ричкову, яку оголошували в розшук пошуковики “Мілени”, знайдено загиблою".