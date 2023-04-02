Ненадовго відволікся: у Харкові патрульні допомогли чоловікові знайти сина
Вдень 1 квітня працівники патрульної поліції допомогли чоловікові знайти сина, який загубився.
Правоохоронці отримали інформацію про зникнення хлопчика на вулиці Франтішека Крала. Стурбований батько повідомив, що ненадовго відволікся і втратив сина з поля зору. Чоловік самостійно знайти хлопчика не зміг, тож зателефонував за номером “102”, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Правоохоронці передали опис дитини колегам у радіоефір та розпочали пошуки. Невдовзі хлопчика знайшли на вулиці 12 Квітня і доправили його до батька.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 14:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 1 квітня працівники патрульної поліції допомогли чоловікові знайти сина, який загубився.".