Ненадовго відволікся: у Харкові патрульні допомогли чоловікові знайти сина

Вдень 1 квітня працівники патрульної поліції допомогли чоловікові знайти сина, який загубився.

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення хлопчика на вулиці Франтішека Крала. Стурбований батько повідомив, що ненадовго відволікся і втратив сина з поля зору. Чоловік самостійно знайти хлопчика не зміг, тож зателефонував за номером “102”, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці передали опис дитини колегам у радіоефір та розпочали пошуки. Невдовзі хлопчика знайшли на вулиці 12 Квітня і доправили його до батька.