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Ненадовго відволікся: у Харкові патрульні допомогли чоловікові знайти сина

Суспільство 14:34   02.04.2023
Олена Нагорна
Ненадовго відволікся: у Харкові патрульні допомогли чоловікові знайти сина

Вдень 1 квітня працівники патрульної поліції допомогли чоловікові знайти сина, який загубився.

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення хлопчика на вулиці Франтішека Крала. Стурбований батько повідомив, що ненадовго відволікся і втратив сина з поля зору. Чоловік самостійно знайти хлопчика не зміг, тож зателефонував за номером “102”, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці передали опис дитини колегам у радіоефір та розпочали пошуки. Невдовзі хлопчика знайшли на вулиці 12 Квітня і доправили його до батька.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 14:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 1 квітня працівники патрульної поліції допомогли чоловікові знайти сина, який загубився.".