Копи зупиняли рух у центрі Харкова, щоб не постраждав Кексик (відео)

17 квітня на Павлівському майдані в Харкові працівники патрульної поліції забрали з проїжджої частини песика, який міг потрапити під колеса автомобілів.

Патрульні увімкнули червоні та сині проблискові маячки, щоб привернути увагу водіїв та зупинити рух. За кілька хвилин правоохоронці наздогнали розгубленого песика, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Сергій Чушенко, Тетяна Бикова та Сергій Величко посадили малого в патрульне авто та поїхали шукати його власника. Через деякий час неподалік міського скверу “Стрілка” патрульні помітили жінку з двома собаками, яка швидко кудись йшла, вигукуючи: “Кексику!” Сумнівів не було, адже Кексик радісно впізнав свою власницю та чотирилапих друзів”, – розповіли в поліції.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області