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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 09:28   17.04.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области в результате пасхальных обстрелов повреждены дома и хозпостройки, пострадавших нет.

«От вражеских обстрелов пострадали жители Волчанска, Куриловки, Первомайского. В результате обстрелов в городе Волчанск повреждены более 10 частных жилых домов. В селах Куриловка и Первомайское разрушены частные домовладения и хозяйственные постройки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 16 апреля 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

Пострадавших нет. На местах работали следственно-оперативные группы полиции, а также эксперты и взрывотехники.

Последствия обстрелов Харьковской области 16 апреля 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Последствия обстрелов Харьковской области 16 апреля
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате пасхальных обстрелов повреждены дома и хозпостройки, пострадавших нет".