Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

В Харьковской области в результате пасхальных обстрелов повреждены дома и хозпостройки, пострадавших нет.

«От вражеских обстрелов пострадали жители Волчанска, Куриловки, Первомайского. В результате обстрелов в городе Волчанск повреждены более 10 частных жилых домов. В селах Куриловка и Первомайское разрушены частные домовладения и хозяйственные постройки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавших нет. На местах работали следственно-оперативные группы полиции, а также эксперты и взрывотехники.