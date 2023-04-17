Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области в результате пасхальных обстрелов повреждены дома и хозпостройки, пострадавших нет.
«От вражеских обстрелов пострадали жители Волчанска, Куриловки, Первомайского. В результате обстрелов в городе Волчанск повреждены более 10 частных жилых домов. В селах Куриловка и Первомайское разрушены частные домовладения и хозяйственные постройки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадавших нет. На местах работали следственно-оперативные группы полиции, а также эксперты и взрывотехники.
Читайте также: «Без чрезвычайных» — начальник полиции Харьковщины подвел итоги выходных
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате пасхальных обстрелов повреждены дома и хозпостройки, пострадавших нет".